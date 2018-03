Liverpooli mund të bëjë ofertë për blerjen e Dani Carvajal nga Real Madridi

Jurgen Klopp është gati të bëjë të pamundurën që në verë ta transferojë në Anfield, mbrojtësin e krahut të djathtë, Dani Carvajal.

Te Reali pritet të ketë ndryshime të mëdha në verë dhe në mesin e atyre që mund t’i japin lamtumirën kampionëve të Evropës është edhe Carvajal.

Sipas asaj që shkruan Don Balon, trajneri Klopp është i impresionuar me paraqitjet e mira të spanjollit te Reali dhe e do me çdo kusht në Anfield në afatin kalimtar veror.

Transferimi i tij mund të jetë i vështirë shkaku që Reali e sheh si shumë të rëndësishëm, por Liverpooli është gati të shpenzojë për shërbimet e tij.

Liverpooli ende ka bilance në plus pas shitjes së Philippe Coutinhos te Barcelona për 160 milionë euro dhe një pjesë e tyre e madhe pritet të shpenzohet për transferimin e Carvajalit.