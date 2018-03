Agjenti i portierit të talentuar ka hapur sërish mundësinë e largimit të tij nga “Rossonerët”

Agjenti i portierit të talentuar ka hapur sërish mundësinë e largimit të tij nga “Rossonerët”

Mino Raiola shfaqet përsëri duke folur për të ardhmen e portierit Gianluigi Donnarumma nga Milani.

Gjatë një interviste të dhënë për emisionin “Calcio&Mercato” në televizionin Rai, agjenti i famshëm i shumë futbollistëve me emër, përfshi portierin e Milanit, ka theksuar edhe njëherë mendimin e tij.

“Gigio ka bërë zgjedhjen e tij, të qëndrojë te Milani dhe unë e respektoj atë”, thotë Raiola.

“Por nëse do të më kërkonte një ditë të largohej, do të isha i gatshëm të punoja menjëherë, sepse kërkesat për të nuk mungojnë”.

“Përkundrazi, nëse do të ishte në dorën time, Gigio do të ishte larguar me kohë nga Milani”, ka theksuar ai.