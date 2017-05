Boston Celtics eliminojnë Washington Wizards

Pas shtatë ndeshjeve të luajtura është përcaktuar finalisti i dytë në Konferencën e Linjdes. Skuadra e Bostonit arriti të triumfonte 115:105, ndaj Washingtonit për të vazhduar edhe më tutje sezonin e tyre fantastik.

Wizards menduan se mund të bënin mrekullinë në parketin e Bostonit, por as forma e jashtëzakonshme e Bradley Beal, që shënoi plot 38 pikë nuk u mjaftoi për të shmangur humbjen ndaj një rivali që e mbylli sezonin e rregullt në vendin e parë.

Vendimtare loja e të përhershmit, Isaiah Thomas që shënoi 29 pikë, dhe 13 asistime, por një vlerë të jashtëzakonshme për Celtics morën edhe 26 pikët e kanadezit Kelly Olynyk, 14 prej të cilave në periudhën e fundit, ku u përcaktua edhe skuadra finaliste.

Boston në finale do të ndeshet me kampionët në fuqi të Cleveland Cavaliers dhe do të kenë përparësinë e fushës.

http://rtv21.tv/%e2%80%8bceltics-bashkohen-clevelandit-ne-finalen-e-lindjes/