Sulmuesi francez ka realizuar katër gola në ndeshjen e mbrëmshme ndaj Leganes

Sulmuesi francez ka realizuar katër gola në ndeshjen e mbrëmshme ndaj Leganes

Në dy ndeshjet e fundit Antoine Griezmann, ka realizuar në total shtatë gola, duke gjetur sërish formën e tij më të mirë. Fillimisht ndaj Sevillas, francezi realizoi tre gola, kurse mbrëmë shtoi edhe katër të tjerë në fitoren 4:0 ndaj rivalit të qytetit, Leganes.

Griezmann tashmë jep një paralajmërim të fortë ndaj Barcelonës, rival me të cilin skuadra e Diego Simeones do të luajë të dielën në Camp Nou, një stadium ku Griezmann nuk ka mundur të shënojë asnjëherë.

“Nuk kam mundur kurrë të shënoj në Camp Nou. Kam shumë dëshirë ta bëj këtë të dielën dhe të festoj”, tha Griezmann, që më pas u pyet edhe për të ardhmen e tij.

“Jam i përqendruar në objektivin tim që të arrij diçka madhështore me Atleticon dhe përfaqësuesen e vendit tim”.

“Dua të argëtohem, si në kampionat, ashtu edhe në Ligën e Evropës e më pas në Botëror. Nuk duhet të mendoj për atë që do të ndodhë. Kjo nuk do të thotë se do të largohem nga Atletico. Prej katër vitesh e dëgjoj këtë histori dhe vazhdoj të jem pjesë e kësaj skuadre”, tha sulmuesi francez.