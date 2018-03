Futbollisti belg dëshiron të transferohet në Santiago Bernabeu

Futbollisti belg dëshiron të transferohet në Santiago Bernabeu

Eden Hazard ka kontratë me Chelsean deri më 2020 dhe përkundër përpjekjeve të mëdha të klubit për ta vazhduar bashkëpunimin me yllin e skuadrës, duket se ai nuk ka aspak ndërmend të rinovojë me “Blutë”.

Me shumë mundësi e ardhmja e sulmuesit do të jetë në Spanjë, pasi belgu ëndërron transferimin te Real Madrid.

Sipas mediave angleze, 27-vjeçari me shumë mundësi do të refuzojë ofertën prej 340 mijë eurosh në sezon të drejtuesve të klubit nga Stamford Bridge për rinovimin e kontratës, pasi pret të nisë bisedimet me drejtuesi e ekipit spanjoll për transferimin e tij gjatë verës në skuadrën e drejtuar nga Zinedine Zidane.

Hazard gjithashtu i ka vënë ultimatum klubit që edhe nëse vazhdon kontratën, në rast të një oferte nga Reali, ata ta lejojnë të transferohet në Spanjë.