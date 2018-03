Klubi italian, Juventus duket se ka vendosur ta blejë mesfushorin e Liverpoolit, Emre Can.

Gjermani prej kohës është i lidhur me transferimin tek gjiganti italian. Kreu i “Zonjës së Vjetër”, Beppe Marota ka hapur rrugën e transferimit te Can.

Ai ka lavdëruar reprezentuesin gjerman, të cilin synon ta blejë verën që vjen.“ Emre Can është një lojtar fantastik dhe nëse do të dojë te transferohet tek Juventusi, ne do e presim krah hapur”, ka thënë Marota.