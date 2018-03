FIFA ka zbuluar topin që do të luhet në Ligën e Kampionëve

Takimet e mbetura të Ligës së Kampionëve, ku përfshihen 1/16-ta, çerekfinalja, gjysmëfinalja dhe finalja do të zhvillohen me top tjetër nga ai i fazës së grupeve.

UEFA tashmë ka zbuluar topin, me të cilin do të luajnë skuadrat nga dita e nesërme ku faza eliminuese nis me ndeshjet Juventus – Tottenham dhe Basel – Manchester City.