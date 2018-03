Liverpool ka mposhtur edhe Newcastle duke dëshmuar formën jashtëzakonisht të mirë që po kalon

“The Reds” fituan përballjen me Newcastle, me rezultat 2-0, të shtunën në ‘Anfield’, në kuadër të Premier Leagues. Djemtë e Jurgen Klopp edhe në duel me skuadrën mike treguan performancë të lartë, duke marrë edhe tri pikë të rëndësishme në garën që çon në Ligën e Kampionëve.

Salah (40’) dhe Mane (55’) shënuan nga një gol për fitoren e madh te Liverpooli, e cila tani ka 60 pikë në vendin e dytë, kurse, Newcastle renditet e 16-ta me 29 pikë të grumbulluara.