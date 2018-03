Mesfushori i Manchester United, Juan Mata, është i lumtur që do të kthehet të luajë në vendlindjen e tij

Mesfushori i Manchester United, Juan Mata, është i lumtur që do të kthehet të luajë në vendlindjen e tij

“Djajtë e Kuq” të mërkurën mbrëma ndeshen në udhëtim tek Sevilla në ndeshjen e parë të 1/8 së finales së Ligës së Kampionëve.

Spanjolli beson se ballafaqimi me Sevillan do të jetë një ndeshje e madh, e që sipas tij, do të jep një lojë të mrekullueshme.

“Jemi kthyer në Ligën e Kampionëve dhe është një atmosferë e veçantë. Të gjithë ne jemi të kënaqur që kemi një performancë të mirë në këtë turne të madh”, tha Mata.

“Jam veçanërisht i gëzuar që do të luajë në vendin tim, në Sanchez Pizjuan, një stadium i madh, ku ekipi i tyre gjithmonë merr mbështetje të madhe. Shpresoj që të shohim një lojë të mrekullueshme futbolli dhe të marrim një rezultat të mirë për ndeshjen e kthimit në ‘Old Trafford’”, theksoi mesfushori spanjoll.