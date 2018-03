Mourinho është një personalitet shumë i veçantë

Mourinho është një personalitet shumë i veçantë

Trajneri i Manchester Unitedit, Jose Mourinho do të komentojë Botërorin 2018 për kanalin publik rus ET (ish-“Russia Today”), njoftoi sot kanali televiziv në një komunikatë.

“Trajneri i famshëm portugez, Jose Mourinho, që mban pseudonimin ‘Special One’ dhe që ka drejtuar ekipet më të mëdha të botës, do t’i bashkohet ekipit të RT-së”, njoftoi kanali rus në faqen e tij të internetit.

“Ai do të ndajë opinionet prej eksperti, dijet dhe eksperiencën e tij mbi futbollin me spektatorët e RT-së”, thuhet në këtë komunikatë.

Sipas citimeve të kanalit rus, “Jose Mourinho shprehet shumë i kënaqur me faktin se do të jetë pjesë e ekipit të RT-së. “Do të ndaj me kënaqësi përshtypjet e mia mbi ndeshjet e futbollit”.