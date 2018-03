Blerja e Neymar nuk ishte i vetmi lajm i bujshëm për Paris Saint Germain gjatë verës së kaluar

Klubi parizien arriti të sigurojë edhe Kylian Mbappe nga Monaco për 180 milionë euro, por këtë të fundit e mori në formën e huazimit me të drejtë blerje në fund të sezonit, një lëvizje kjo që u bë për të respektuar rregullin e Fair Play Financiar të UEFA.

Por edhe pse nuk ka përfunduar sezoni Mbappe është tashmë futbollist i Paris saint Germain në të gjitha aspektet. Kjo falë një klauzole kurioze në kontratën e sulmuesit që u zbulua nga tabloidi britanik ‘Daily Mail’.

Sipas kësaj klauzole, Mbappe do të kthehej tek Monaco nëse Paris Saint Germain do të binte nga kategoria.

Skuadra e Unai Emery në fundjavën e kaluar fitoi 5-2 ndaj Strasburgut duke siguruar matematikisht qëndrimin në Ligue 1, që do të thotë se Mbappe është futbollist i Paris Saint Germain me të drejta të plota që do të thotë se në muajt e verës, drejtuesit e këtij klubi do të duhet të derdhin në arkat e Monacos, 180 milionë eurot për transferimin e Mbappe në kryeqytetin francez, për ta bërë atë blerjen e dytë më të shtrenjtë në historinë e futbollit.