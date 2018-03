Portieri spanjoll pritet të transferohet te “rossonerët” gjatë verës

Pepe Reina do të jetë portier i Milanit me të filluar nga sezoni tjetër.

Kështu të paktën raporton e përditshmja italiane, Gazzetta dello Sport, e cila shkruan se Milani ka arritur marrëveshje me portierin.

Rossonerët tashmë ia kanë bërë me dije edhe Napolit që Reina do të transferohet në San Siro, pasi nuk arriti marrëveshje me ekipin napolitan për zgjatjen e kontratës, e cila skadon në fund të stinorit.

Te Milani, Reina do të qëndrojë deri në vitin 2020 ku do të përfitojë 3 milionë euro në vit.

Spanjolli mund të jetë pasardhësi i Ginaluiggi Donnarummas, i cili mund të largohet nga Italia në përfundim të stinorit, pasi për të ka shumë oferta nga klube të ndryshme evropiane.