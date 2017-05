Sot inagurohen kabinetet në shkollat e arsimit profesional në Shkollën Ekonomike "Ali Hadri" në Pejë dhe në Shkollën Teknike "Tafil Kasumaj", në Deçan

Të dyja shkollat janë në mesin e tetë shkollave profesionale, që janë duke u përkrahur nga Projekti ALLED dhe që janë pajisur me punëtori dhe pajisje laboratorike me buxhet prej përafërsisht 800,000.00 euro, e cila do të mundësojë një zbatim më praktik të kualifikimeve/programeve të reja të zhvilluara në fushën e bujqësisë, përpunimit të ushqimit dhe inxhinierisë mekanike.

Shkolla Ekonomike “Ali Hadri” në Pejë po zbaton dy programe të reja të zhvilluara në bujqësi dhe përpunim të ushqimit dhe Shkolla Teknike “Tafil Kasumaj” në Deçan po zbaton programin e sapo zhvilluar në mekatronikë.

http://rtv21.tv/%e2%80%8bshkollat-profesionale-ne-peje-dhe-decan-behen-me-kabinete/