‘Djajtë e Kuq’ fitojnë ndaj rivalëve të qytetit

Manchester United fitoi derbin e parë të sezonit me Manchester City në kuadër të International Champions Cup me rezultat 2:0.Blerja e re e United, Romelo Lukaku ishte protagonist kryesor teksa shënoi golin e parë të ‘Djajve të Kuq’.

Gjithçka u zgjidh që në pjesën e parë nga ana e United me Lukakun që në minutën e 37-të i dha epërsinë të tijve pas një aksioni personal ku dribloi dhe portierin Ederson duke dërguar topin në rrjetë. Golin e dytë e realizoi Marcus Rashford në minutën e 39-të për të vendosur edhe rezultatin përfundimtar të takimit. United e nis me këmbë të mbarë International Champions Cup, duke i prirë grupit me tri pikë.