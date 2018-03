Ylli i kampionëve të NBA është larguar i lënduar nga fusha

Fitore që nuk gëzon edhe shumë skuadrën e Golden State Warriors 110:107 në fushën e San Antonio Spurs.

Kampionët në fuqi të NBA rikuperuan një disavantazh prej tetë pikësh në fund të periodës së tretë, duke triumfuar në fund me vetëm tre pikë më shumë.

Megjithëse Warriors ia dolën të fitonin, shqetësuese është gjendja fizike e Stephen Curryt, i cili u detyrua të largohej nga fusha pas vetëm 2 minuta e 24 sekondash lojë për shkak të një problemi në kavilje.

Në mungesë të tij, skuadra nga Oakland vuajti jo pak, megjithatë arriti të festonte falë formës që shfaqi Kevin Durant, i cili spikati me 37 pikë dhe 11 kërcime. Nga ana tjetër, LaMarcus Aldridge realizoi 30 pikë dhe 17 kërcime.

Boston Celtics vazhdon t’i bëje presion Torontos në Konferencën e Lindjes, duke mposhtur 117:109, Minnesota Timberwolves.

Për vendasit tregoi formë të mirë, Nemanja Bjelica me 30 pikë dhe 12 kërcime, por Cetlics të udhëhequr nga Kyrie Irving, u treguan me kompaktë dhe efikas, duke triumfuar me tetë pikë diferencë. Irving e mbylli ndeshjen me 23 pikë, ndërsa Al Hoford shtoi edhe 20 pikë të tjera për Celtics.

Rikthehet te fitorja Oklahoma City Thunder, që shkatërroi 115:87 Phoenix Suns duke forcuar pozitat në zonën play off në Perëndim. Russell Westbrook ishte autor i 27 pikëve, 9 asistimeve dhe 8 kërcimeve, ndërsa Paul George shtoi edhe 21 pikë të tjera për Thunder.