Futbollisti gjerman po pëlqehet nga dy gjigantët e Premier Ligës

Timo Werner nuk e fsheh dëshirën që një ditë të luajë në Premier Ligë, me destiancionin më të mundshëm Manchester United ose Liverpoolin.

22-vjeçari po kalon në një formë shumë të mirë me skuadrën e tij RB Leipzig, derisa sezonin e shkuar realizoi 21 gola në 31 paraqitje në Bundesligë. Në këtë stinor ai ka shënuar 10 herë në 23 ndeshje.

Në një intervistë për mediat angleze, Werner ka theksuar që do të donte një ditë të luante në Premier Ligë.

“Të luaj në Premier Ligë është një ëndërr për mua”, ka thënë Werner.

“Janë dy apo tre klube që do t’i preferoja dhe Manchester United është një prej tyre”.

“United dhe Liverpool janë dy skuadrat që i kam përcjellë më shumë në Angli, por nëse do të më jepej mundësia për të zgjedhur unë do të shkoja në Old Trafford”, ka theksuar ai.