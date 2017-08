Trajneri i Real Madridit ka analizuar ndeshjen e mbrëmshme

Reali ka marrë një fitore prej 3:1 në Camp Nou në ndeshjen e parë të Super Kupës së Spanjës, përballë rivalit të përhershëm, Barcelonës.I kënaqur me paraqitjen e lojtarëve të tij, është ndarë Zinedine Zidane, por ai nuk është pajtuar me vendimin e gjyqtarit, për ta përjashtuar Cristiano Ronaldon me kartonin e dytë të verdhë, pas simulimit për penallti.

“Ishte një ndeshje të madhe nga ana jonë. Gjyqtari u mundua ta prishte disi në momentin që i tregoi kartonin e kuq Ronaldos për simulim”, ka thënë Zizou.“Ndoshta nuk ishte penallti, por i kuqi nuk ishte i nevojshëm dhe na prishi planet. Të shohim se çfarë mund të ndodhë të mërkurën por dua të them që jam shumë krenar për futbollistët e mi”.“Edhe pse luajtëm me 10 lojtarë për disa minuta ata besuan te fitorja deri në fund”, përfundoi ai./21Media