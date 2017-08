Disa herë u tha se Demarkacioni do të riprocedohet në Kuvend, një gjë e tillë nuk ndodhi

Disa herë u tha se Demarkacioni do të riprocedohet në Kuvend, një gjë e tillë nuk ndodhi

Një vit më parë, pikërisht më 10 gusht, Kryesia e Kuvendit të Kosovës, ka vendosur që më 1 shtator ta dërgojë marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi, për ratifikim në parlament. Ky vendim është marrë në vazhdimin e mbledhjes, pasi fillimisht takimi u ndërpre nga Glauk Konjufca, shefi i grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, i cili sa ishte i pranishëm në mbledhje, hodhi gaz lotsjellës.

Kjo mbledhje e Kryesisë së Kuvendit, është zhvilluar pa praninë e mediave për shkak se gazetarët u larguan nga salla ku po mbahej takimi.

Koalicioni qeverisës PDK-LDK nuk arri t’i sigurojë votat për ratifikimin e Marrëveshjes për Demarkacionin me Malin e Zi, sado që kjo marrëveshje ka gati dy vjet prej se është nënshkruar (26 gusht 2015). Tek një vit pas këtij nënshkrimi, me gjithë kritikat e opozitës, Projektligji për Demarkacionin me Malin e Zi u miratua nga Qeveria e Kosovës.

Kurse, pasi kryesia vendosi që marrëveshja të shkoj në seancë më 1 shtator, porse tek pas fillimit të seancës i pari i ekzekutivit, Isa Mustafa, vendosi ta tërheqë nga rendi i ditës, pasi që Lista Serbe nuk ishte në Kuvend, ndërkohë jashtë protestohej nën organizimin e opozitës. Por, pavarësisht se pas këtij “dështimi” u tha disa herë se Demarkacioni do të riprocedohet në Kuvend, një gjë e tillë nuk ndodhi. Kjo pasiqë koalicioni qeverisës nuk po arrin t’i sigurojë numrat e mjaftueshëm për ta ratifikuar atë.

Nga ana tjetër, edhe vetë zyrtarë të Qeverisë thonë se Demarkacioni do të shkojë në Kuvend tek atëherë kur ka sinjal për siguri të votave.