''Problem te ne është pluhuri, por shpresojmë se do të ndërtohet. Kishim probleme kur binte shi uji hynte nëpër podrum”

”Problem te ne është pluhuri, por shpresojmë se do të ndërtohet. Kishim probleme kur binte shi uji hynte nëpër podrum”

“Shpresojmë se sipas marrëveshjes këto punime ndërtimore do të përfundojnë për 3 muaj, por kemi premtime se firma do të punojë me intensitet deri në fillimin e vitit shkollor deri në 1 shtator”, tha Koce Trajanovski, kryetar i Qytetit të Shkupit. (29.06.2016)

Kështu tha para një viti, i pari i Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski, sipas së cilit punimet në rrugën “Kemal Ataturk” në Çair duhej të mbaronin për 3 muaj. Por siç shihet edhe pas 13 muajve punimet nuk kanë përfunduar ende.

Në pjesën ku rruga është e shtruar me zhavorr, veturat nuk kalojnë, ose me vështirësi ia dalin. Ndërsa, më rëndë e kanë nënat që nuk munden të kalojnë me karrocë për fëmijë, sepse duhet ndihmë prej të tjerëve për të kaluar. Banorët ankohen se gjatë punimeve në këtë rrugë kanë hasur në shumë probleme.

“Komunën dhe Qytetin nuk mundem t’i kuptoj ne jemi ankuar na thanë se do të rregullohet dhe do të mbarohet. Problem te ne është pluhuri, por shpresojmë se do të ndërtohet. Kishim probleme kur binte shi uji hynte nëpër podrum”, tha Femi Gafuri.

“Besoj që sot kanë filluar të punojnë në mëngjes dhe se do të mbaroje”, tha Arben Ismani.

“Dalë ngadalë do të rregullohet. Këtu kalimtarët me vështirësi kalojnë, por mendojmë se do të rregullohet së shpejti”, tha Bastri Arifi, qytetar.

Para një viti në promovimin e këtij projekti i pranishëm ishte edhe Izair Bekteshi, kryetar i këshillit komunal të Çairit.

Për vonesën e këtyre punimeve, ai thotë se si pengesë kanë qenë ujërat nëntokësore me çka kanë vështirësuar zhvillimin e punimeve.

“Mund të them me shumë përgjegjësi se kemi pasur probleme të paparashikuara gjatë realizimit, por është pjesë e punës. Kemi kuqje komplete të infrastrukturës dhe qytetarëve ku është dendësi e madhe e amvisërive dhe janë shtruar tre bazat fondamente dhe pres që sot të jenë instaluar makineria ku pritet që të asfaltohet për pak ditë”, tha Izair Bekteshi, kryetar i Këshillit komunal të Çairit.

Punimet tani janë në vijim. Punëtorët kanë filluar asfaltimin.

Ndryshe, në këtë rrugë është instaluar kanalizimi atmosferik. Vlera e investimit është mbuluar tërësisht nga Qyteti i Shkupit dhe ndërsa ka kushtuar 23 milion denarë, raporton TV21./21Media