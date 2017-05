Shqipëria nuk arrin në finale

Sot u mbajt nata e parë gjysmëfinale e Festivalit Evropian të Këngës” Eurovizon. Nga 18 përformancat 10 prej tyre arritën në finale.

Moldavia, Azerbajxhani, Greqia, Suedia, Portugalia, Polonia, Armenia, Australia, Belgjika dhe Qipro

Ndryshe pavarësisht paraqitjes së mire të përfaqësueses së Shqipërisë Lindita Halimi, nuk ka arritur që të kualifikohet në finale.

Nata finale e këtij festivali do të mbahet me datën 13 maj, ndërkaq më 11 maj do të përzgjidhen edhe 10 finalistët e tjerë.

Sjellim perfomrancat e gjithëcilit shtet finalist./21Media

