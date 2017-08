Mësuesit apo librat nuk kanë pasur për qellim të na gënjejnë mirëpo me njohurinë që kemi sot nuk mund të themi se këto janë gjera të vërteta….

Mësuesit apo librat nuk kanë pasur për qellim të na gënjejnë mirëpo me njohurinë që kemi sot nuk mund të themi se këto janë gjera të vërteta….

10.Ne nuk kemi 5 shqisa

Hulumtuesit kanë arritur që të gjejnë 21 shqisa përfshire edhe 5 shqisat që ne i kemi mësuar, këtu përfshihen shqisa e balancimit, shqisa organike (etja uria) shqisa e përceptimit etj.

9.Christopher Columbus nuk është i pari evropian ta zbulojë Amerikën.

Fraza Christopher Columbus zbuloi Amerikën në vitin 1492 nuk është e vërtet por në fakt janë vikingët te parët që kanë shkelur në Amerike në Karolinen veriore ku janë faktet për shkëmbimet që kanë bërë me vendasit. Ata kanë arritur ne vitin 1000.

8.Tomas Edison nuk e zbuloi llambën elektrike

Nuk mund t’i jepet merita vetëm një personi për ketë por nëse duhet atëherë jepjani Humphrey Davy dhe Josep Swan pasi këta te dy kanë bërë zbulimin bashkë mirëpo ishte Edison qe e beri atë më praktike edhe të përdorshme.

7.Lakuriqët e natës nuk janë të verbër

Pasi që lakuriqët e natës përdorin zërin për te dalë nga shpella ne mendojmë që ata janë të verbër, mirëpo ata kanë sy madje disa lloje të tyre shohin 3 herë më mirë se njerëzit.

6.Miti i Isaac Newton

Ne e njohim si njeriu që na mësoi të kuptojmë më mirë gravitetin por të gjithë mendojmë se ai e beri ketë zbulim pasi një mollë ra mbi kokë. Mirëpo kjo nuk është e vërtet pasi ai e përdori ketë shembull vetëm të ilustroj forcën e gravitetit.

5.Veshi I Van Gogh

Në orën e artit na është thënë se Gogh për veshin dhe ja dhuroi një prostitute pas një konflikti që pati me një shok të tij artist, mirëpo e vërteta është se është në fakt shoku i tij që e beri ketë pasi ai aksidentalisht preu veshin e Van Gogh me një shpate ne një dyluftim miqësor. Van Gogh gënjeu me qëllim që ta mbroj shokun e tij nga policia.

4.Tre gjendjet agregate te lëngjeve

Na është thëne që janë vetëm 3 gjendje agregate mirëpo ne fakt janë edhe disa te tjera. Këto te trija vetëm sa bëjnë një përkufizim të tyre.

3.Keqkuptimi mes gjuhës dhe shijes

Pas një keqkuptimi që Universiteti I Harward-it bëri duke përkthyer gabimisht nga gjermanishtja se gjuha ka pjesë të caktuara ku dallon shija e caktuar, ne fakt nuk ekziston një ndarje e tillë.

2.Diamantet nuk vijnë nga qymyrguri

Qymyrguri daton prej 450 milionë vjetësh kurse diamantet prej 542 milionë vjetësh

1.Shtepitë e gjelbra nuk shkaktojnë ngrohje globale

Ne fakt këto shtëpi vetëm sa ndikojnë në uljen e ngrohjes globale.