Gara është e hapur për violistë nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia dhe Mali i Zi

Gara është e hapur për violistë nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia dhe Mali i Zi

​Festivali DAM në bashkëpunim me “West Coast Symphony Orchestra” (Vankuver, Kanada) në nderim të 10-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës ka shpallur edicionin e parë të garës “10 minuta në instrument solo në 2018” që do të mbahet në fund të këtij muaji në Prishtinë, përkatësisht në datat 29 dhe 28 mars, si pjesë e turneut ballkanik të “West Coast Symphony Orchestra”.

Gara është e hapur për violistë nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia dhe Mali i Zi, të cilët janë 26-vjeçar dhe më të rinj, deri në datën e mbajtjes së audicionit. Gara ka vetëm një çmim dhe përfshinë një violë të vlefshme, të dhuruar nga “West Coast Symphony Orchestra”, dhe një çmim, i cili ndahet nga Festivali DAM dhe i cili do të lajmërohet së shpejti.

Juria e përbëhet nga:

Paul McEwen – President i WCSO (Kanada)

Barbara Irschick – violiste (Kanada)

Bruce Irschick – violist (Kanada)

Mark Jackson – violist (Kanada)

Çmimi i ndarë është vendim i jurisë, është final dhe i pakontestueshëm. Çdo lidhje e drejtpërdrejtë, kontakt personal në mes të anëtarëve të jurisë dhe garuesve është e ndaluar derisa këta të fundit janë të përfshirë në vlerësim.

Raundi i parë: deri më 16 mars 2018

Garuesit do të interpretojnë vepra që përmbushin kriteret e mëposhtme, secila video e incizuar duhet të jetë e pashkëputur dhe duhet dërguar në: [email protected].

Garuesit duhet të dërgojnë së bashku me incizimet e tyre edhe këto shënime:

Emri, mbiemri, data e lindjes, vendi i lindjes, shtetësia, edukimi, adresa, numri i telefonit, email adresa, emri i vepër së interpretuar dhe një fotografi portret.

Të gjithë violistët e interesuar duhet dërguar incizimin e një prej veprave të mëposhtme:

1) një kohë nga suita për violonçel nga J.S.Bach ose Sonata për violinë ose Partita nga J.S.Bach, e transkriptuar për violë;

ose 2) një vepër, e cila shpërfaq aftësitë virtuoze të pjesëmarrësit.

Kohëzgjatja është e limituar deri në 10 minuta.

Rundi i dytë – 28 mars 2018

Garuesit e suksesshëm, të cilët do ta kalojnë garën me sukses, do të ftohen për audicion, i cili do të mbahet në Prishtinë më 28.03.2018 në Sallën e Fakultetit të Arteve – Dega e Muzikës në Prishtinë.

Fituesi do të lajmërohet më 29.03.2018 në orën 20:00 në ceremoninë e hapjes së Festivalit të 13-të Ndërkombëtar të Muzikës – DAM, i cili do të mbahet në Amfiteatrin e Ri të Bibliotekës Universitare në Prishtinë.