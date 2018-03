Hulumtimi përmban intervista me qytetarë, Fokus Grupe, monitorim të mediave

Sot në Fakultetin Filozofik do të prezantohet hulumtimi “10 vjetori i pavarësisë së Kosovës – pritje, përvojë dhe kujtesë”, i realizuar nga Departamenti i Sociologjisë, i Fakultetit Filozofik të Universitetit të Prishtinës.

Hulumtimi përmbledh intervista me qytetarë të Kosovës, Fokus Grupe me studentë të Universitetit të Prishtinës, monitorim të mediave, si dhe intervista me krerë të shtetit në kohën e Shpalljes së Pavarësisë së Kosovës.

Hulumtimit “10 vjetori i pavarësisë së Kosovës – pritje, përvojë dhe kujtesë është i realizuar nga studentët e Departamentit të Sociologjisë, në kuadër të lëndëve: Praktikumi sociologjik (BA) dhe Teoria dhe praktika e kërkimit shkencor (MA).

Prezantimi bëhet sot në orën 12:00, në sallën 14, në Fakultetin Filozofik./21Media