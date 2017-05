Abrashi tha se në këtë panair janë të paraqitura rreth 100 biznese dhe rreth 300 të punësuar që kanë përfituar nga programi i vetëpunësimit

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) kanë shënuar Ditën e Vetëpunësimit.

Për të shënuar këtë ditë është hapur panairi një ditor ku kanë marrë pjesë biznese të vogla fituese të granteve për zhvillim përmes programit për vetëpunësim.

Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Arban Abrashi, tha se në këtë panair janë të paraqitura rreth 100 biznese dhe rreth 300 të punësuar që kanë përfituar nga programi i vetëpunësimit.

Po ashtu, ai tha se ky program ka shërbyer edhe si nxitës për ndërmarrësit.

Zëvëndëspërfaqësuesja e UNDP-së në Kosovë Alessandra Roccasalvo, , tha se ky projekt është një mekanizëm për të futur të gjithë të papunët në punësim në Kosovë.

“Kosova është një vend i ri me njerëz të rinj dhe punësimi është vetëm një mekanizëm, nuk është thjeshtë një projekt është një mekanizëm për të futur të gjithë të papunët në punësim në Kosovë dhe për ta quar Kosovën drejt rrugës së Bashkimit Evropian. Edhe pse nuk ka rëndësi të rinj apo të vjetër, ka rëndësi që ne mund të rrisim konkurueshmërinë në Kosovë brenda për të shitur brenda vendit por edhe në rajon”, tha ajo.

Panairin e hapur e mirëpresin edhe punëtorët e bizneseve të ndryshme në Kosovë.

Tefik Krasniqi, punonjës tek ‘Xhyla Krasniqi Fashion Designer’, tha se e mirëpresin këtë panair, pasi që është në të mirë të tyre.

“Vetëm sa filloi, tash me u njoftu me persona të tjerë, me ndonjë kompani ndoshta është më mirë për të ardhmen. Pat vizitorë, por jo aq shumë, ndoshta edhe koha e ka bërë të vetën”, tha Krasniqi.

Që nga viti 2015, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Socialenë bashkëpunim me Programin e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) kanë mbështetur më shumë se njëqind individë të papunë me ide të qëndrueshme të biznesit për të nisur udhëtimin e tyre sipërmarrës. Nga trajnimet deri te konsulencat e marketingut e mbështetja financiare, programi i vetëpunësimit përqendrohet në identifikimin e ideve inovative që prodhojnë rezultate të qëndrueshme./21Media

