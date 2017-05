Sipas kreut të AKR-së 11 qershori është një mundësi e artë

Presidenti i Alenacës Kosova e re (AKR), Behgjet Pacolli përmes një postimi, ka vlerësuar se më 11 qershor është një mundësi e artë për ta ndryshuar Kosovën njëherë e përgjithmonë.

“Më 11 qershor është një mundësi e artë për ta ndryshuar Kosovën njëherë e përgjithmonë. Duke zbatuar programin tonë ekonomik Kosovën do ta kthejmë në vendin që do të jetë sinonim i punës dhe mirëqenies. Nuk do të ketë më keqpërdorime të detyrës zyrtare dhe të te mirave të shtetit. Nuk do të ketë keqpërdorime, shantazhe, hajni grabitjet etj., Ato do të dënohen me ligj. Kurrë nuk do të ketë korrupsion në Kosovë! Na priftë e mbara! #AKR për një Kosovë madhështore!” ka shkruar Pacolli në facebook.

