Poezi për Festën e Pavarësisë së Kosovës

Më 17 shkurt të vitit 2008, Kosova u bë shtet i pavarur. Sot bëhen dhjetë vjet që vendi ynë feston shtetësinë.

Me këtë rast, Kosova po merr urime nga krerët më të lartë të vendeve botërore, si dhe janë organizuar një mori aktivitetesh për këtë ditë.

Më poshtë ju sjellim tri poezi kushtuar 10 vjetorit të Pavarësisë së Kosovës./21Media

Urime Kosovë

17 shkurti një ditë gëzimi,

Gjithë Kosova hodhi trishtimin,

Se ska kush më që at e kërcënon,

Se ka forca dhe polici që e mbron.

Thot Europa ta gëzoni shtetin

Shqipëtar për jet dhe mote,

Ti kujtoni dëshmortë e Kombit ,

Lavdi t`ju thoni atyre për jet e mote.

Gjaku i tyre ju solli juve sot lirin,

Shijojeni ju thon dëshmorët,

Ti mbroni tokat tona Ilire-Dardane

Që ta gzojn brez pas brezi fmijt tan.

17shkurti 2008 Kosovë,Shqipëria thëret,

Urime pamvarsin, se armiku nuk mund

më në këto troje të bëhet mbret,

Se jemi të fort si gur,nuk mund të del

para neve armiku më kur…..

(Gajur Pajaziti, 17.02.2016)

17 Shkurti

Me pika te gjakut

Te bekuar kosovar,

Te bashkohemi sot ose kurre

Te behemi iliri me nje flamur.

Tash valon i lir flamuri

Me shqiponjen me dy krere,

Erdhi shkurti fluturim

E festojme me plot gezim.

Po mbreteron liria

Lulezon pavarsia,

Sot eshte nje dite e veçante

Sot eshte nje dite e shenuar

Me flamur ne dore jemi duke festuar.

– Sara Leci

Pavaresia

PAVARESIA

SA ME GEZIM TE PRITEM

PAVARESI E DASHUR

TE PRITEM ME VITE

TE PRITEM ME SHEKUJ

E DHAME MOTREN E DHAME VELLAUN

E DHAME SHOKUN E DHAME DAJEN

TE GJITHA I PERBALLUAM….

LULET E PRANVERES NA I MBULUAN

ME TYM TE ZI

FOSHNJEN NE GJIRIN E NENES

NA MBYTEN NEN SY

MOJ E SHTRENJETA PAVARESI

TY TE BETOHEM NE KOSOVE

E TE BETOHEM NE DESHMOR

SE DO TE RUAJ SI SYTE E BALLIT

BASHKE ME NIPA E MBESA TE “ADEM JASHARIT”

– Albana Hajra