Do ju tregojmë një mënyrë se si të bini nga pesha në mënyrë të thjeshtë brenda 14 ditëve

Gjëja më pozitive e kësaj diete është se nuk do ju marrë uria në asnjë moment.

Me këtë sfidë 2 javore do të jeni në gjendje të humbni deri në nëntë kilogramë duke konsumuar lëng limoni, i cili do t’ju ndihmojë të digjni yndyrën shumë shpejt dhe do të shpëtoni nga të gjitha substancat helmuese të akumuluara në organizmin tuaj!

Kjo rutinë me lëngun e limonit duhet të pihet çdo mëngjes me barkun bosh dhe duhet të prisni 45 minuta për të ngrënë mëngjes.

Të kesh një figurë ideale nuk është kaq e lehtë, por ju duhet të ndiqni këto hapa!

Në ditën e 1: Pini lëng limoni të përzier me një gotë ujë të vakët!

Në ditën e 2-të: Pini lëngun e dy limonave në dy gota ujë. Mund t’i shtoni një lugë çaji mjaltë.

Në ditën e 3-të: Pini lëngun e tre limonave në tri gota uji.

Në ditën e 4-të: Pini lëngun e katër limonave në katër gota uji.

Në ditën e 5-të: Pini lëngun e pesë limonave në pesë gota ujë.

Në ditën e 6-të: Pini lëngun e gjashtë limonave në gjashtë gota ujë.

Në ditën e 7-të: Pini lëngun e shtatë limonave në shtatë gota ujë.

Në ditën e 8: Pini lëngun e gjashtë limonave në gjashtë gota ujë.

Në ditën e 9-të: Pini lëngun e pesë limonave në pesë gota ujë.

Në ditën e 10: Pini lëng prej katër limon në katër gota uji.

Në ditën e 11-të: Pini lëngun me tre limona në tre gota uji.

Në ditën e 12-të: Pini lëngun e dy limonave në dy gota uji.

Në ditën e 13-të: Pini lëng limoni në një gotë me ujë. Ëmbëlsojeni atë me një lugë çaji mjaltë.

Në ditën 14-të: Pini lëngun e tri limonave në dhjetë gota ujë.