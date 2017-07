Librat si dhe filmat "Harry Potter" kanë fituar famë botërore

Autorja e librave J.K. Rowling ka lajmëruar se do të hapet një ekspozitë për nder të 20 vjetorit të serisë “Harry Potter”.

Publikuesi i Rowling “Bloomsburg” ka njoftuar se 2 tituj të ri do të publikohen në tetor, duke i shtuar edhe më shumë storje botës magjike, shkruan rtv21.tv.

Libri i parë “Harry Potter: A History of Magic” do të ekspozojë të gjitha lëndët e studiuara nga nxënësit në shkollën e magjive Hogwars, ndërsa libri i dytë “Harry Potter: A Journey Through a History of Magic” do t’i tregojë lexuesve botën e Harry Potterit, të krijesave, magjive, magjistarëve dhe shtrigave./21Media