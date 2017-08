Ai u gjykua për “rryshfet në zgjedhje dhe votim”

Me aktgjykimin e Gjykatës së shkallës së parë në Kavadar, kryetari i komunës, Aleksandar Panov sot u gjykua me dy muaj burg për veprën penale “rryshfet në zgjedhje dhe votim”. Ky rast është paraparë gjobë ose me burgim deri në një vit, tha gjyqtari Dr. Lazar Nenexhik.

Dënimi do të bëhet pas vlefshmërisë së gjykimit, shkruan TV21./21Media