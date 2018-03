Përpjekja për të klonuar njeriun për momentin konsiderohet e rrezikshme

Përpjekja për të klonuar njeriun për momentin konsiderohet e rrezikshme

Ish-Presidenti amerikan, Bill Clinton në vitin 1997 ndaloi kërkimet për klonim të njeriut. Kurse, Kongresi i Shteteve të Bashkuara kishte konsideruar miratimin e legjislacionit për ndalimin e klonimit të njerëzve.

Mundësia për klonimin e njeriut, doli kur shkencëtaret skoceze në Institutin Roslin krijuan delen e shumëpërfolur “Dolli” (gjini 385, 810-13, 1997), që rriti interesin dhe shqetësimin në të gjithë botën për shkak të komplikimeve të saj shkencore dhe etike.

Bëma e përcaktuar nga revista Shkenca si revolucioni i 1997-es, gjithashtu solli pasiguri mbi kuptimin e ”klonimit”—një term mbrojtës i përdorur tradicionalisht nga shkencëtaret për të përshkruar proceset e ndryshme për dyfishimin e materialit biologjik.

Mjekët nga Shoqata Mjekësore Amerikanë dhe shkencëtare nga Shoqata Amerikane për Avancimin e Shkencës kanë botuar deklarata formale publike duke kundërshtuar klonimin riprodhues human. Kongresi i Shteteve të Bashkuara e ka konsideruar miratimin e legjislacionit për ndalimin e klonimit të njerëzve.

Lidhur me joefikasitetin e klonimit të kafshëve vetëm një ose dy pasardhës të gjallë për ç’do 100 eksperimente dhe mungesat në kuptimin e plote të klonimit riprodhues, shumë shkencëtare dhe mjekë këmbëngulin shumë fort se do të që joetike të provohej të klonohej njeriu.

Jo vetëm që shumica e përpiekjeve për klonimin e gjitarëve dështojnë, por rreth 30 % e kloneve të lindur të gjalle janë të prekur me sindromën e “pasardhësve me përmasa të mëdha” dhe kushte të tjera dobësuese.

Një numër i madh i kafshëve të klonuara kanë ngordhur parakohe nga infeksionet dhe komplikimet e tjera. Të njëjtat probleme duhet të priten në klonimin e njerëzve. Për me tëpër, shkencëtarët nuk e dine si do të ndikonte klonimi në zhvillimin mendor. Ndërsa intelekti dhe gjendja shpirtërore mund të mos jene aq të rëndësishme për një lopë ose për një mi, ato janë vendimtare për zhvillimin e humaneve të shëndetshëm. Me kaq shumë të panjohura për klonimin riprodhues, përpjekja për të klonuar njeriun për momentin konsiderohet e rrezikshme dhe e papërgjegjshme nga ana etike.