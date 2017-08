FIFA ka publikuar listën prej 24 futbollistëve kandidatë për këtë çmim

Futbollistët që kanë shkëlqyer më shumë gjatë sezonit të kaluar janë emëruar nga FIFA për çmimin ‘Futbollisti i Vitit’.

Aty nuk mungojnë emrat e Cristiano Ronaldos (fitues vitin e shkuar), Lionel Messi, apo Neymar.

Votimi për tre më të mirët do të nisë më 21 gusht dhe do të zgjasë deri më 7 shtator, derisa në votim do të marrin pjesë, kapitenë të shteteve, trajnerë dhe gazetarë nga e mbarë bota.

Kjo është lista e plotë me futbollistët e emëruar nga FIFA:

Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund)

Leonardo Bonucci (AC Milan, Juventus në 2016-17)

Gianluigi Buffon (Juventus)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Paulo Dybala (Juventus)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

Eden Hazard (Chelsea)

Zlatan Ibrahimovic (Lojtar i lirë, Manchester United në 2016-17)

Andres Iniesta (Barcelona)

Harry Kane (Tottenham)

N’Golo Kante (Chelsea)

Toni Kroos (Real Madrid)

Robert Lewandowski (Bayern Munich)

Marcelo (Real Madrid)

Lionel Messi (Barcelona)

Luka Modric (Real Madrid)

Keylor Navas (Real Madrid)

Manuel Neuer (Bayern Munich)

Neymar (Paris Saint-Germain, Barcelona në 2016-17)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Alexis Sanchez (Arsenal)

Luis Suarez (Barcelona)

Arturo Vidal (Bayern Munich)