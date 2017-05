Sot, mbi vendin tonë, parashihet të mbajë mot me vranësira të pjesshme të cilat mund të sjellin edhe reshje lokale shiu

Sot, mbi vendin tonë, parashihet të mbajë mot me vranësira të pjesshme të cilat mund të sjellin edhe reshje lokale shiu

Temperaturat do të sillën në mes 6 e 20 gradë celsius.

Nesër, po ashtu, pritet të mbajë mot me vranësira të pjesshme, mirëpo gjasat për reshje shiu do të jenë të vogla. Temperaturat do të lëvizin në mes 7 e 20 gradë celsius.

Në ditët në vijim pritet të kemi mot të ndryshueshëm që do të karakterizohet , në orët e paraditës me orë me diell dhe me vranësira e reshje lokale shiu, në orët e pasditës. Temperaturat do të sillën në mes 6 e 20 gradë celsius.

http://rtv21.tv/24247-2/