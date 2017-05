Merkel shpreson që Brexit të mos ndikoj në marrëdhëniet mes Gjermanisë dhe Britanisë

Kancelarja gjermane, Angela Merkel, ka bërë thirrje të premten për bisedime fer dhe konstruktive me Britaninë e Madhe rreth daljes së saj nga Bashkimi Evropian, me qëllim të ruajtjes së marrëdhënieve të mira të partneritetit.

“Për ne, natyrisht se do të jetë e nevojshme dhe dëshirojmë ta kemi Britaninë si partner të mirë në të ardhmen”, ka theksuar Merkel në Hamburg, me vlerësimin se bisedimet për Brexit do të jenë intensive, transmeton Reuters.

