🎥🎥🎥🎥 I’m loving these new @gerardcosmetics Metal Matte Liquid Lipsticks ⚡️they can spice up any look 💁🏻 The new 6 shades👇🏼 -Dream Wear -UnderWorld -Cherry Bomb -Fuzzy Navel -Double Shot -Grape Crush #gclove #gcsquad #gerardcosmetics #GCmetalmattes Which look do you like the best! ❤️ Song: Kida ft. Xhensila – Uh Baby @orhidealatifii @xhensilamyrtezaj

