Brokoli i përket familjes së lakrës nga ku rrjedh veprimi i tij antikancerogjen

Është mirë të dihet që vetëm një rrënjë jep sasinë e njëjtë të fibrave si dhe drithërat dhe sasinë e njëjtë të vitaminës C sa 2 portokaj. Përveç rrënjës edhe gjethet e brokolit janë po ashtu të ngrënshme.

Nëse nuk e përdorni tashmë është koha që brokolin ta shikoni si aleat kundër formave të vështira të sëmundjeve si kanceri, më së shumti duke iu falënderuar kompozimeve sulfurike si suforafani të cilit mund t’ia ndieni erën derisa zihet brokoli.

Konsumimi i shpeshtë i bronkolit shërben për:

Kujdesi i lëkurës

Për mbajtjen e lëkurës suaj të re dhe me shkëlqim merita u takon antioksidantëve, si: beta karoteni, vitaminës C dhe ndihmësve të tjerë, si: kompleksi i vitaminës B, vitaminës E (vitamina E i jep shkëlqim lëkurës tuaj, flokëve dhe ngjall indet e lëkurës), vitaminës A & K, acideve yndyrore omega 3, aminoacidëve dhe folatëve të pranishëm në brokoli. Përveç antioksidantëve të përmendur më lart, brokoli ka përmbajtje të lartë në fibra, beta-karotene, acide yndyrore omega-3 dhe vitamina të tjera që ndihmojnë në uljen e kolesterolit të keq si dhe mbajnë zemrën të funksionojë siç duhet duke rregulluar presionin e gjakut.

Kujdesi për sytë

Beta-karotene, vitamina A, fosfori dhe vitamina të tjera të tilla si C, B kompleks dhe E janë shumë të mira për shëndetin e syrit. Këto substanca mbrojnë sytë kundër perdes së syrit si dhe riparimin e dëmeve nga rrezatimet UV. Substancat përgjegjëse për ngjyrën e gjelbër te brokoli, vitamina C, beta-karoteni, si dhe vitaminat e minerale të tjera, si: seleni, bakri, zinku, fosfori etj, forcojnë sistemin imunitar si dhe na mbrojnë nga infeksionet e shumta.

Shëndeti i kockave

Duke qenë shumë i pasur me kalcium dhe vitamina të tjera të tilla, si: zinku, magnezi dhe fosfori, të hahet brokoli është shumë i dobishëm veçanërisht për fëmijët, të moshuarit dhe gratë shtatzëna ose nënat në gjidhënie, sepse këta njerëz janë më të prirë për osteoporozen, dobësimin e kockave, dhëmbëve etj., nga mungesa e kalciumit.

Tensioni i lartë

Një mineral i rëndësishëm, kromi, gjendet me bollëk te brokoli, i cili ndihmon në funksionimin e duhur të insulinës dhe rregullon sheqerin në gjak duke bërë edhe rregullimin e presionit të gjakut gjithashtu. Vitaminat, të cilat e bëjnë sistemin tonë të funksionojë si duhet gjenden me bollëk te brokoli, së bashku me fibrat dhe acidet yndyrore omega-3 ndihmojnë në rregullimin e presionit të gjakut.

Anemia

Anemia është e lidhur direkt me mungesën e hekurit dhe disa proteinave. Brokoli është i pasur me të dyja dhe kështu formon një zgjidhje e shkëlqyer për anemi. Përbërësit e pranishëm në brokoli janë karbohidratet, omega-3, acide yndyrore, proteina, vitaminë A, B kompleks, C dhe E, beta-karotene, kalcium, hekur, magnez, fosfor, krom, kalium mangan, glucoraphanin, diindolylmethane, zeaxanthin, ujë dhe fibra.

