Një foto me shumë kuptim

Këngëtari i njohur nga Shqipëria, Ardit Gjebrea së fundmi ka publikuar në Instagram një foto shumë të veçantë për të.

Në foto të cilën Arditi shfaqet pranë nënës e motrës së tij ai duket më i kompletuar se kurrë.

“Foto 1.000! Në mes të një motre dhe vëllai – nëna.

Nuk mjaftojnë 1 mijë fjalë të të them çfarë je për mua, nuk mjaftojnë 1 milion falje të të kërkoj sa herë të kam mërzitur.

Nëse do rilind përsëri, nuk do doja nënë tjetër të më lindte… vetëm TI!” ka qenë mbishkrimi që Arditi i ka lënë fotos./21Media

