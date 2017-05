Argjentina e ka uruar nënën me fjalët më të mira

Suzana Mushkolaj, nëna e këngëtares shumë të dashur për publikun, Argjetina Ramosaj feston ditëlindjen dhe padyshim se në këtë ditë të veçantë të saj nuk do të mungonte një urim nga vajza e saj.

Argjentina ka postuar një foto të nënës në rrjetin social Instagram ku vërehet se ajo bukurinë e ka trashëgim nga nëna.

“Gëzuar ditëlindjen nëna ime e dashur! Urime ditëlindjen nëna ime e mrekullueshme! Ajo është shoqja ime më e mirë dhe inspirimi më i madh në jetën time. Nuk ka fjalë që mund ta shprehin vlerësimin dhe dashurinë.. Kështu që dëshiroj vetëm të them, Jam shumë me FAT që e kam atë dhe shumë KRENARE me të! Të dua gjithmonë nënë GËZUAR ” ka qenë mbishkrimi që ajo i ka lënë fotos./21Media

