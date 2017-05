Moren shfaqet me veshje krejtësisht në të zeza

Moren shfaqet me veshje krejtësisht në të zeza

Morena Taraku është njëra ndër artistet më me stil të estradës e cila çdo herë i kushton rëndësi të veçantë pamjes së jashtme.

Së fundmi ajo është shfaqur tejet mahnitëse në fotografitë e fundit që ka publikuar, shkruan rtv21.tv

Me veshje krejtësisht me të zezë dhe sportiv, Morena ka dëshmuar se çdo herë po qëndron në hap me modën.

Ndryshe, kujtojmë se kënga e fundit që ka publikuar Morena është “Inat”./21Media

