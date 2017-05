Sonte do të mbahet nata e parë gjysmëfinale e Eurovizion-it

Lindita Halimi do të ngjitet në skenën e gjysmëfinales së parë të kësaj gare me këngën e saj “World”, ndaj le t’i japim të gjithë mbështetjen tonë

Sonte do të mbahet nata e parë gjysmëfinale e njërit ndër festivalet më të njohur të muzikës “Eurovizion”.

Këtë vit Shqipëria përfaqësuese do ta ketë këngëtaren Lindita Halimi e cila do të performojë këngën World”, shkuan rtv21.tv

Me këtë rast edhe kreyministri i Shqipërisë Edi Rama ka bërë një postim në Facebook, ku shprehu urimet e tij dhe njëherit kërkoi sa më shumë mbështetje për Lindën.

“MIRËMËNGJES dhe ju uroj gëzuar Ditën e Europës me këngën që përfaqëson Shqipërinë në Festivalin Europian të Këngës, Eurovision 2017. Sot, Lindita Halimi do të ngjitet në skenën e gjysmëfinales së parë të kësaj gare me këngën e saj “World”, ndaj le t’i japim të gjithë mbështetjen tonë#ForcaLindita”, ka shkruar Rama në Facebook.

Në garën e sivjetme, Eurovizion, konkurrentë për këngë janë 42 vende. Në mesin e tyre është edhe Shqipëria, të cilën këtë vit e përfaqëson këngëtarja kosovare, Lindita Halimi, me këngën “Botë”.

Finalja do të mbahet me 13 Maj 2017./21Media

