Edona dhe Miloti shprehin urimet e njëjta

Sot në familjen Llalloshi ka festë të veçantë, është ditëlindja e nënës së Edonës dhe Milotit.

Me rastin e ditëlindjes së nënës, Edona dhe Miloti kanë bërë urimin e njëjtë për ditëlindjen e saj, shkruan rtv21.tv

“Gezuar ditelindja MAMI Nena jone e cila na lindi, na rriti, na edukoj. Nena jone qe se bashku me Babin sakrifikuat aq shume per ne. Nena jone, fal juve sot jemi keta qe jemi. Ne krenohemi me ty qe gjithmone ishe prane. Gezohemi shumeeeee, qe sot me shume nipa dhe mbesa po e festojme se bashku ditelindjen tende te 57-te. Te duam shume, dhashte Zoti te kemi me shendet jet te gjate dhe te lumtur gjithmone”, kanë shkruar Edona dhe Miloti në Instagram./21Media

