Këtë muaj nis publikimi global i telefonit LG X Power 2

Këtë muaj nis publikimi global i telefonit LG X Power 2

Edhe pse muajin e kaluar pati raportime se LG X Power 2 do të publikohet në fillim të qershorit, kompania LG tash zyrtarisht ka konfirmuar se prezantimi global i telefonit do të fillojë këtë muaj.

Amerika Veriore do të jetë tregu i parë në të cilin do të publikohet telefoni, pas të cilit vijnë Azia, Evropa, Amerika Latine dhe rajonet tjera, thuhet në kumtesën e kompanisë LG.

Tiparet kryesore të telefonit LG X Power 2 do të jetë bateria e tij e madhe me kapacitet 4500mAh. Specifikat tjera kyçe përfshijnë CPU-n me tetë bërthama 1.5GHz, ekrani HD 5.5 inç, kamerë kryesore prej 13MP, kamerë për selfi prej 5MP dhe softuer Android Nougat.

http://rtv21.tv/27797-2/