Punimet janë vlerësuar lartë

Nxënësit e shkollave të Gjakovës kanë prezantuar 28 libra për Bashkimin Evropian. Prezantimi i këtyre librave është bërë për nder të 9 majit, Ditës së Evropës. Numri i librave të punuar nga nxënësit përkon me numrin e 28 shteteve anëtare të BE-së.

Këto punime janë vlerësuar lartë nga ministrja e Integrimeve, Mimoza Ahmetaj dhe shefja e EULEX-it Alexandra Papadopoulou.

Shefja e EULEX-it e ka zëvendësuar në këtë ngjarje përfaqësuesen e BE-së Natalia Apostolova, pasi që ajo kishte shkuar në një takim me deputetët e LDK-së bashkë me ambasadorin e SHBA-ve Greg Delawie.

Ahmetaj tha se rëndësia e kësaj dite për t’u festuar qëndron në vullnetin e qytetarëve dhe fëmijëve të Kosovës për ta parë Kosovën pjesë të familjes së madhe të Bashkimit Evropian.

“ Kjo ditë sidomos për Kosovën dhe sidomos për gjeneratat e reja është e rëndësishme të festohet sepse edhe një herë e tregon vullnetin shumë të madh që qytetarët e Kosovës, fëmijët e Kosovës e kanë drejt procesit të integrimit… Ajo që ne kërkojmë dhe që synojmë ta arrijmë është të kemi shkolla më të mira, të kemi fëmijë dhe studentë të cilët do të arsimohen njëjtë sikurse fëmijët dhe studentët e tjerë në të gjithë Evropën ”, tha Ahmetaj.

Duke shtuar se Evropa iu takon atyre që e besojnë realitetin mbi Evropën dhe gjeneratave të reja të cilët janë ardhmëria dhe perspektiva e vendit dhe se synimi kryesor është që Kosova të jetë pjesë e Bashkimit Evropian.

Ndërkohë që shefja e EULEX-it vlerësoi punën e nxënësve dhe rëndësinë e kësaj dite duke thënë se Bashkimi Evropian është i etur që ta shoh Kosovën duke pasur sukses.

“Bashkimi Evropian është i etur që ta shoh Kosovën duke pasur sukses, ju qytetarëve e veçanërisht gjeneratën e re e cila duhet ta nxit Kosovën që të arrijë sukses. Kualiteti, edukimi i rinisë i bazuar në merita është baza për një Kosovë të reformuar. Ne si BE jemi duke punuar dhe do të vazhdojmë të punojmë në pjesën më të rëndësishme e cila është edukimi në Kosovë. Ne duam të ndihmojmë rininë e Kosovës dhe të gjithë ju që të bëheni konkurrues në treg dhe që të kenë shkathtësitë me të cilat do të kalon sfidat e shoqërisë. Të mësuarit duhet të jetë një përvojë e gjatë argëtuese dhe krijuese. Kreativiteti është një virtyt i shumë vlerësuar në BE. Njerëzit kreativ mund të bëjnë ndryshime në komunitetin tonë dhe më gjerë. Ju e keni dëshmuar kreativitetin tuaj me projektet e tuaja të vogla duke sjellë në jetë 28 libra në BE”, tha Papadopoulou.

Ajo u shpreh se të gjithë bashku po përpiqen ta bëjnë Kosovën një vend më të mirë për të marrë pjesë në familjen e përbashkët që është Bashkimi Evropian.

Dita e Evropës është një festë vjetore që kremtohet në shenjë të paqes dhe unitetit të këtij kontinenti, duke u kremtuar në mënyra nga më të ndryshmet nga shtetet e saj./21Media

