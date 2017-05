Morata nuk e ka ndërmend të jetë opsioni rezervë i Karim Benzema, por as të luajë futboll në Kinë, pasi ende dëshiron të luajë në nivelin më të lartë në Evropë

Sulmuesi i Real Madridit, Alvaro Morata, ka refuzuar ofertën e pasur të një klubi të paemëruar kinez prej 35 milionë euro në vit,pasi dëshiron që sezonin e ardhshëm të luajë për Chelsea.

Golgeteri 24-vjeçar është i gatshëm të nënshkruajë me Chelsesa dhe të pranojë ftesën e menaxherit Antoni Conte, me të cilin kishte bashkëpunuar me sukses në Juventus. Morata këtë sezon ka shënuar 20 gola, edhe pse ishte në planin e dytë të trajnerit Zinedine Zidane dhe kjo është arsyeja pse ka insistuar që të largohet nga klubi amë.

Ai gjatë verës është kthyer në Real Madrid nga Juventus, ku kishte kaluar dy sezone të shkëlqyeshme, por pavarësisht që ka kërkuar të ketë më shumë minuta të kaluara në fushë, Zidane më shumë besim pati në Benzema./21Media

http://rtv21.tv/28193-2/