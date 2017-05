Yjet para dhe pasi u bënë të famshëm

Ekziston një numër i të famshmëve të cilët dikur mbase as nuk do ta imagjinon se një ditë do të kenë punë vetëm me kamera. Gjithsesi, kjo nuk zgjati shumë.

Kemi gjetur disa fotografi të artistëve të cilët dikur dukeshin krejt ndryshe dhe ende kishin arsye për të shkuar tek floktari ndërsa sot janë tullacë, transmeton rtv21.tv

Dwayne Johnson

Billy Zane

Jason Statham

Danny DeVito

Vin Diesel

