Në reportazhin "Mbresë" kësaj radhe protagonis vjen Fazli Gashi, teknik medicinal

Në reportazhin “Mbresë” kësaj radhe protagonis vjen Fazli Gashi, teknik medicinal

Pas disa muajve, jemi rikthyer sërish në fshatin Mramur, kësaj radhe për të prezantuar mbresat e ish teknikut medicional Fazli Gashit, i cili për më shumë se 40 vjet ka punuar në këtë profesion.

Pa dyshim se të punosh si mjek, apo edhe asistent i mjekut, do të kesh raste të shumta të cilat edhe mund të mos i harrosh kurrë. Protagonisti i reportazhit të sotëm “Mbresë” do të rrëfejë rrugëtimin e tij drejt profesionit, i cili ka qenë shumë interesant që nga vendimi i tij për t’u marrë me këtë punë, e deri te pensionimi i tij./21Media

http://rtv21.tv/28377-2/