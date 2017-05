Lojtarët që dominojnë në formacionin e gjysmëfinaleve

UEFA ka zgjedhur formacionin më të mirë të gjysmëfinaleve të Ligës së Kampionëve.

Nga formacioni i UEFA-s vërehet se dominojnë futbollistët e finalistëve të sivjetmë të Champions Leagues, gjiganti spanjoll, Real Madridi dhe ai italian, Juventus.

Disa nga emrat e futbollistëve të këtyre skuadrave që vërehen në formacion janë: Mandzukic, Cros, Isco, Alves etj, shkruan rtv21.tv

Ndryshe, me datën 3 qershor, Real Madridi do të përballet me Juventusin në finale të Ligës së Kampionëve, ku do të zbulohet edhe fituesi i sivjetmë i kupës./21Media

