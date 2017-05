Ata edhe pse nuk ndihmohen nga askush vazhdojnë të bëjnë punën e tyre

Gjatë historisë edhe tani në vazhdimësi jemi mësuar të shohim dokumentare nga njeriu i cili ka prezentuar video revolucionare të botës shtazore, jetës së kafshëve, shpezëve, insekteve, zvarranikve etj etj e ai është David Atennborou por a ju ka shkuar mendja që dikush në Kosovë ka filluar të bëj dicka të ngjashme edhe pse jo me Kamera me profesionale. Një go pro 5 blac, dhe aparat Canon.

Fotografët Arian Mavriqi Besnik Jakupi ishin të ftuar në emisionin “BonBon” dhe treguan përvojat e tyre gjate fotografimit të këtyre shtazëve.

Ata ndër të tjerash thanë se asnjëherë nuk janë ndihmuar nga askush për punën e tyre, një gjë të tillë është e mirë se ardhur thanë ata./21Media

Më poshte mund të shihni njëren nga videot të cilët e kanë bërë fotografët:

