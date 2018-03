Haradinaj: Ky është viti i Trepçës

Mbyllja e minatorëve ka qenë ngjarje e madhe. Të gjitha zhvillimet që kanë pasu, kanë dëshmuar të drejtën e Kosovës me qenë e lirë. Këtë vit e kemi shpallur vit të Trepçës.

Kështu tha kryeministri Ramush Haradinaj gjatë vizitës që i bëri minierës së Stantërgut në Mitrovicë me rastin e 29 vjetorit të grevës së 1300 punëtorëve të Trepçës. Ndërkaq, minatorët e kanë paralajmëruar kryeministrin se nëse nuk do merren parasysh kërkesat e tyre do të futen prapë në grevë./21Media