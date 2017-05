Artisti Pozhegu kërkon të thyejë rekordin Guinness në ndërtimin e mozaikëve me fara

Të hënën, në Gjakovë do të tentohet thyerja zyrtare e një rekordi të Guinness-it në ndërtimin e mozaikëve me fara.

Artisti Alkent Pozhegu së bashku me ekipin e tij do të ndërtojnë mozaikun me figurën e këngëtares Rita Ora në një sipërfaqe rreth 300 metra katrorë. Për ndërtimin e këtij mozaiku do të përdoren farat e lule diellit, misrit, grurit dhe fasules.

Rekordi aktual në këtë kategori mbahet nga një artist gjerman dhe është 270 metra katrorë.

Performanca kreative e Alkentit dhe ekipit të tij do të nisë në orën 9 të mëngjesit, ndërsa do të tentohet që e tërë puna të përfundojë në orët e mbrëmjes, në Pallatin e Sporteve “Shani Nushi” në Gjakovë.

Ndryshe, Alkent Pozhegu deri më tani ka realizuar një numër të madh të mozaikëve, ndërsa që është edhe mbajtës i një tjetër rekordi të Guinness-it pasi në një sipërfaqe prej 500 metrash katrorë pati ndërtuar figurat e dy futbollistëve botëror Cristiano Ronaldo dhe Lionel Messi.

