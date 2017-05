Një mësues i mirë mund të ndërrojë jetën e dikujt, jo vetëm duke i mësuar, por duke i mbështetur, duke besuar e duke i inspiruar nxënësit

Fatkeqësisht jo secili mund të ketë një mësues të tillë, por ata që i kanë e dinë që janë vërtet të bekuar. Ky është rasti për Cesar Medinan, që sapo ka diplomuar nga shkolla e mesme.

Për një kohë dukej se Cesar nuk do të arrinte asgjë, në moshën 15 vjeçare ishte në ndalim për delikuentët e rinj, dhe jeta e tij nuk po shkonte askund. Një mësues që Cesar kishte gjatë kohës që ishte në ndalim u bë inspirim për të.

Zt.Brown një mësues në Qendrën e delikuentëve të rinj ku Cesar po mbahej po i tregonte atij dikur se si ka shkuar në diplomime me pica e me gjëra të tjera të çmendura, dhe Cesar duke bërë shaka i propozoi që të provonte këtë edhe me fustan, shkruan rtv21.tv.

Zt. Brown i premtoi atij se nëse një ditë do të diplomonte, jo vetëm që do të vishte fustanin, por edhe do të kërcente duke thënë: “Ai është djali im”.

Cesar arriti të dalë nga qendra e delikuenteve dhe iu rikthye shkollës duke arritur të diplomojë. Ai e thirri mësuesin e tij të vjetër dhe ky i fundit i qëndroi besnik fjalës së tij, dhe erdhi në ceremoninë e diplomimit me një fustan rozë e kapelë, me shumë krenari duke mbështetur të riun që e inspiroi dhe gjithmonë kishte besim në të./21Media

http://rtv21.tv/29412-2/